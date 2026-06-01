Трамп объявил об отмене вторжения Израиля в Бейрут

Как заявил Трамп, эта информация была получена в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
«У меня был очень продуктивный разговор с премьер-министром Израиля Биби Нетаньяху, и выяснилось, что в Бейрут не будут направляться никакие войска, а любые войска, которые находятся на пути, уже возвращены», — написал Трамп в соцсети Truth Social.
Он также отметил, что провел аналогичный разговор с представителями ливанского движения «Хезболла». По его словам, они согласились не атаковать Израиль при условии, что он не будет нападать на них.
Ранее, как писало агентство Tasnim, причиной отказа Ирана от продолжения переговоров с США стали удары Израиля по Ливану. 28 мая ЦАХАЛ сообщил об ударе по городу Тир (около 80 км от Бейрута), а позднее — об атаке на Бейрут и еще несколько городов на юге. Всего израильская армия нанесла удары по 135 объектам инфраструктуры движения «Хезболла».