Силовики задержали начальника продовольственного управления в Минобороны

В марте Воронежский гарнизонный военный суд приговорил бывшего начальника департамента Валерия Муминджанова к десяти годам колонии строгого режима по делу о получении взяток в особо крупном размере. По версии следствия, с 2017 по 2023 год он получил от предпринимателя Олега Требунских 19,35 млн руб. за покровительство при исполнении контрактов по гособоронзаказу.