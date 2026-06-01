Путин связал атаку ВСУ на Старобельск с «новым качеством» конфликта

Атаки беспилотников ВСУ на колледж в Старобельске и удар дронами по Геническу могут придать «новое качество» конфликту на Украине, заявил на совещании по расследованию теракта в Старобельске президент Владимир Путин.
«Ну что ж, похоже, что сознательно — именно сознательно — совершая тяжелейшее преступление против детей, подростков, в педагогическом колледже в Старобельске и вот сейчас в Геническе, киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений, придать новое качество конфликту в целом», — сказал президент.
Глава государства добавил, что это «их выбор».
После открытой части встречи Путин сообщил, что разговор продолжится в закрытом режиме.
В совещании приняли участие генеральный прокурор Александр Гуцан, зампредседателя правительства Татьяна Голикова, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, глава ЛНР Леонид Пасечник и глава Старобельского муниципального округа ЛНР Владимир Чернев, сообщает пресс-служба Кремля.
