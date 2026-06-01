Дрон пробил полметра бетона: удар ВСУ по ЗАЭС вскрыл прямое попадание

Боевой беспилотник вооруженных сил Украины, атаковавший машинный зал шестого энергоблока Запорожской атомной электростанции, располагал зарядом, способным пробить бетонную стену толщиной 50 сантиметров. Об этом сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук, передает информационное агентство «Вести».
Удар был нанесен 30 мая дроном, управляемым по оптоволокну. Попадание произошло в нескольких метрах от реакторной установки — точное расстояние уточнили прибывшие на место специалисты МАГАТЭ.
«Мощность заряда была достаточно высока для того, чтобы пробить стену машзала, толщина которой несколько десятков сантиметров. Плита бетонная», — подчеркнул Черничук. По его данным, беспилотник пробил стену насквозь и сдетонировал внутри помещения.
Эксперты Международного агентства по атомной энергии, которым был предоставлен доступ к осмотру корпуса турбинного цеха, зафиксировали повреждения металлического люка на верхнем этаже. На месте инцидента они также нашли ряд обломков и обгоревшие остатки оптоволоконного кабеля, что подтверждает версию об управляемом ударе.
Глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что это первая целенаправленная атака украинских войск на основное оборудование станции. По его словам, сегодня все стороны конфликта стали на шаг ближе к инциденту, от которого с высокой вероятностью пострадают даже те, кто живет далеко за пределами зоны боевых действий.
Как подчеркнула директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина, место удара находится буквально в нескольких метрах от активной зоны реактора. В хранилищах станции в настоящее время находится около 2600 тонн отработавшего ядерного топлива, и любое попадание в эту зону может вызвать аварию с последствиями регионального масштаба.
При этом персонал станции в результате произошедшего не пострадал, критических разрушений ключевого оборудования не зафиксировано, все системы функционируют в штатном режиме. Радиационный фон на ЗАЭС и прилегающей территории находится в пределах естественных значений и не превышает установленных норм.
Транспортный цех Запорожской АЭС также подвергся удару в тот же день — ВСУ атаковали его позднее. В результате инцидента были уничтожены шесть автобусов и две автомашины «Газель». Сотрудники станции вновь не пострадали.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.