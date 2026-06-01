Генпрокурор Гуцан назвал обвиняемых по делу о Старобельске

Генеральный прокурор России Александр Гуцан доложил президенту Владимиру Путину о предъявлении официальных обвинений ключевым организаторам террористической атаки на колледж в Старобельске. В ходе совещания глава надзорного ведомства подтвердил, что все виновные в массовом убийстве мирных граждан установлены и привлечены в качестве обвиняемых в рамках уголовного дела.

«В качестве обвиняемых по делу привлечены командир 114-й отдельной бригады беспилотных сил Украины “Птицы Мадьяра” Клименко, командующий силами беспилотных систем ВСУ Бровди, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Иващенко», — сообщил Гуцан.

Генпрокурор уточнил, что в настоящий момент правоохранительные органы проводят весь комплекс необходимых следственных действий для изобличения исполнителей и организаторов этого военного преступления. Кроме того, завершены все судебно-медицинские экспертизы в отношении погибших при ударе.

Трагедия в Старобельске произошла 22 мая. Как ранее информировал глава ЛНР Леонид Пасечник, украинские формирования нанесли целенаправленный удар по зданию учебного корпуса и общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. Жертвами жестокого налета стал 21 человек, еще более сорока граждан получили ранения различной степени тяжести. На месте происшествия продолжаются восстановительные работы и следственные мероприятия по сбору вещественных доказательств причастности украинского командования к теракту.

