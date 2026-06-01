Полковник Ходаренок: Зеленский хочет дискредитировать Буданова, назначив в ВСУ

В отличие от Сырского, который имеет полный спектр военного образования и опыт руководства войсками в боевой обстановке, ~Кирилл Буданов не имеет ни первого, ни второго и обладает только первичным военным образованием~. Разумеется, окончание военных вузов не означает автоматического причисления к рангу полководцев, но это необходимые условия для военного вождя (как и в математике, есть в этом плане как необходимые, так и достаточные условия). Военные вузы — это своего рода обучением гаммам, но чтобы сочинять симфонии на полях боев и сражений, тут уже без поцелуя Бога в макушку не обойтись никак, поскольку талант истинного военного вождя дается только при рождении.