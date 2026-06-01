Полковник Ходаренок: Зеленский хочет дискредитировать Буданова, назначив в ВСУ

Владимир Зеленский может освободить от должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины генерала Александра Сырского и выдвинуть на этот пост Кирилла Буданова, сообщили источники РИА Новости и ТАСС. Чем провинился Сырский и почему президенту Украины может быть выгодно назначение Буданова, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.
Есть сведения, что Владимир Зеленский собирается освободить генерала Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. На освободившееся место в ближайшем окружении президента Украины считают возможным выдвинуть Кирилла Буданова. В настоящее время он руководит офисом президента Украины и фигурирует в российских списках террористов и экстремистов. Считается, что подобные кадровые перестановки будут приурочены к выборам в конгресс США, хотя какая связь между назначениями в ВСУ и электоральными событиями в Америке, не совсем понятно.
В связи с подобными утечками из Киева возникает множество вопросов, главными из которых все же являются — за какие промахи собираются освободить от занимаемой должности генерала Александра Сырского и какими преимуществами обладает кандидатура Кирилла Буданова.
А что с Сырским?
Для начала остановимся на Александре Сырском. Он закончил военное училище (Московское высшее общевойсковое командное), Академию Вооруженных сил Украины (оперативно-тактический уровень), Национальную академию обороны Украины (оперативно-стратегический уровень, с золотой медалью). И хотя Сырский не командовал дивизией, корпусом, армией (некоторых соединений и объединений подобного рода и не было к тому времени в составе ВСУ), он на различных должностях (в частности, начальника штаба — первого заместителя руководителя АТО, начальника Объединенного оперативного штаба Вооруженных сил Украины, командующего Сухопутными войсками) получил определенный опыт руководства войсками (силами) в боевой обстановке, причем действиями как наступательного, так и оборонительного характера.
В сентябре 2022 года Сырский руководил успешной наступательной операцией ВСУ в Харьковской области. В сентябре этого же года части и соединения ВСУ под руководством Сырского взяли Балаклею.
Генерал руководил обороной Бахмута (Артемовска) с осени 2022 по весну 2023 года. В феврале 2024 года Сырский был назначен главнокомандующим ВСУ. ~Несмотря на то, что с этого времени украинская армия не имеет каких-либо значимых успехов на фронте, в целом устойчивость обороны ВСУ на оперативно-стратегическом уровне под руководством Сырского пока сохраняется и каких-либо катастрофических провалов не отмечено~. Таким образом, освобождать генерала от занимаемой должности вроде бы и не за что. Вряд ли кто-либо другой смог бы радикально переломить ситуацию на фронте в пользу ВСУ.
Почему Буданов?
В отличие от Сырского, который имеет полный спектр военного образования и опыт руководства войсками в боевой обстановке, ~Кирилл Буданов не имеет ни первого, ни второго и обладает только первичным военным образованием~. Разумеется, окончание военных вузов не означает автоматического причисления к рангу полководцев, но это необходимые условия для военного вождя (как и в математике, есть в этом плане как необходимые, так и достаточные условия). Военные вузы — это своего рода обучением гаммам, но чтобы сочинять симфонии на полях боев и сражений, тут уже без поцелуя Бога в макушку не обойтись никак, поскольку талант истинного военного вождя дается только при рождении.
Но если нет необходимых ступеней военного образования, очень трудно даже разговаривать с подчиненными на весьма специфическом языке приказов, оперативных директив и сводок. Этот язык невозможно освоить при помощи только самоучителя. Кирилл Буданов подобным лексиконом явно не владеет и будет выглядеть среди высшего руководящего состава украинской армии белой вороной.
Да и далеко не в одном только языке дело. Военный вождь, как известно, должен обладать мужеством, непреклонной волей к победе, удачливостью, дерзновением, находчивостью, самообладанием. Проверить большую часть из этих качеств можно только в бою. И есть ли они у любителя давать интервью Буданова — большой вопрос.
Таким образом, оценивая кандидатуру Кирилла Буданова при выдвижении на пост главнокомандующего Вооруженными силами Украины, можно сказать следующее: необходимого для поста главкома военного образования не имеет, последовательное прохождение по служебной лестнице отсутствует, опыта командования соединениями и объединениями Вооруженных сил в боевой обстановке нет, соответственно, никаким успехами и победами на полях сражений ранее отмечен не был.
Есть и еще одна немаловажная особенность. Не имея всех этих качеств, Кириллу Буданову будет очень трудно оценивать, насколько тот или иной его подчиненный в военном ведомстве Украины соответствует занимаемой должности. А без этого руководить войсками практически невозможно.
Да и случай выдвижения экс-руководителя военной разведки на пост главнокомандующего ВС в кадровой работе практически всех вооруженных сил государств мира, вполне возможно, станет первым в мире. Во всяком случае, подобных прецедентов в армиях развитых государств ранее не отмечалось.
Вполне возможно, что по всем перечисленным причинам на посту главнокомандующего Вооруженными силами Украины Кирилл Буданов легко сломает себе шею.
Нельзя исключать, что в этом-то и состоит замысел Владимира Зеленского — именно таким способом дискредитировать одного из возможных кандидатов на пост президента Украины и вывести его из игры за должность главы государства. Поскольку от подобного рода выдвиженца, весьма и весьма далекого от основ оперативного управления войсками, трудно ожидать дарований и успехов уровня Цезаря или Наполеона.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
Биография автора:
Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.
Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976).