Президент Филиппин Фердинанд Маркос прибудет в Казань на саммит Россия — АСЕАН

В апреле стало известно, что Москва и Манила ведут предметные переговоры об энергетическом сотрудничестве. Об этом сообщили филиппинские дипломаты, уточнив, что в начале второго месяца весны по каналам ведомств были направлены межправительственные обращения о намерении закупать у России сырую нефть и нефтепродукты.