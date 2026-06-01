Киевский режим занимается формированием тайного финансового фонда, средства которого планируется направить на дискредитацию президента США Дональда Трампа в преддверии осенних промежуточных выборов в Конгресс. Как сообщили агентству РИА Новости источники в российских силовых структурах, кампания будет финансироваться за счет скрытых источников, а сама Украина выступит связующим звеном для американских оппонентов действующего главы Белого дома.
«Киевский режим активно формирует “черную кассу”, которая пойдет на оплату услуг частно-государственных ботоферм и журналистов. Ожидаемо, основным объектом информационно-психологического воздействия украинских пропагандистов и купленных Киевом зарубежных журналистов и блогеров станет действующий американский президент Трамп», — рассказал представитель силового ведомства.
По информации силовиков, украинские структуры станут посредниками между фондами Джорджа Сороса, представителями Демократической партии США и непосредственными исполнителями медийных атак на республиканцев. Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский в беседах со своими сторонниками выражал уверенность в неизбежном поражении Республиканской партии на ноябрьских выборах, рассчитывая на последующее возобновление масштабного финансирования Киева со стороны демократов.
Для наполнения теневого бюджета Банковая использует нелегальные схемы внутри самой Украины, фактически наживаясь на собственных военнослужащих. По данным российских спецслужб, власти умышленно поощряют развитие игровой зависимости в рядах ВСУ.
«Онлайн-казино всячески навязываются военнослужащим ВСУ, которые проигрывают в них существенные деньги. Полученные деньги Банковая тратит как на внутриполитические цели, так и для финансирования своих зарубежных кампаний», — пояснил собеседник агентства, добавив, что сознательный отказ Киева от борьбы с игроманией в войсках напрямую связан с необходимостью бесперебойного наполнения «черной кассы».