МИД Ирана обвинил США в нарушении режима прекращения огня

Министерство иностранных дел Ирана заявило о прямой ответственности Соединенных Штатов за нарушение режима прекращения огня, затрагивающего как Иран, так и Ливан. Ведомство не предоставило информации о текущем состоянии переговорного процесса с Вашингтоном.

Источник: РИА "Новости"

Ранее агентство Tasnim сообщало, что Тегеран приостанавливает обмен посланиями с США в качестве протеста против действий Израиля в Ливане.

«Очевидна прямая ответственность США как за нарушение режима прекращения огня в отношении Ирана, так и за нарушение Израилем режима прекращения огня в отношении Ливана. Ответственность за последствия этой ситуации лежит на США», — говорится в заявлении ведомства.

В МИД Ирана напомнили о позиции Тегерана, согласно которой нарушение перемирия «на одном фронте» означает нарушение перемирия «на всех фронтах». Ведомство также подчеркнуло право Ирана на защиту своих интересов и использование для этого всего имеющегося потенциала.

При этом иранское внешнеполитическое ведомство не подтвердило и не опровергло информацию агентства Tasnim о прекращении обмена посланиями с США из-за израильских ударов по Ливану.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше