МИД Ирана обвинил США в нарушении режима прекращения огня

«Очевидна прямая ответственность США как за нарушение режима прекращения огня в отношении Ирана, так и за нарушение Израилем режима прекращения огня в отношении Ливана. Ответственность за последствия этой ситуации лежит на США», — говорится в заявлении ведомства.
В МИД Ирана напомнили о позиции Тегерана, согласно которой нарушение перемирия «на одном фронте» означает нарушение перемирия «на всех фронтах». Ведомство также подчеркнуло право Ирана на защиту своих интересов и использование для этого всего имеющегося потенциала.
При этом иранское внешнеполитическое ведомство не подтвердило и не опровергло информацию агентства Tasnim о прекращении обмена посланиями с США из-за израильских ударов по Ливану.