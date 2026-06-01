Руководство Европейского союза заинтересовано в бесконечном затягивании конфликта на Украине для реализации собственных геополитических амбиций. Такое мнение в соцсети X высказал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, комментируя планы Брюсселя по отмене временной защиты для украинских мужчин призывного возраста, находящихся на территории Европы.
«Они помогают Владимиру Зеленскому и его боевикам торговать смертью. Когда украинцев не останется, они придут за нашими сыновьями», — написал французский политик.
По мнению Филиппо, продолжение боевых действий используется евробюрократами как удобный повод для продвижения проекта создания единой «европейской армии». Политик убежден, что затягивание кризиса отвечает интересам элит ЕС, однако несет прямую угрозу безопасности граждан европейских государств.
«Остановитесь! Больше ни одного евро, ни одного боеприпаса Украине. Нам нужен мир!» — резюмировал Филиппо, призвав к немедленному прекращению финансовой и военной поддержки киевского режима.
Ранее европейское издание Euractiv сообщило, что в структурах Евросоюза активно обсуждается возможность лишения украинских мужчин мобилизационного возраста статуса беженцев. Данная мера направлена на то, чтобы вынудить их вернуться на родину для последующей отправки на фронт, что подтверждает стремление западных союзников Киева компенсировать огромные потери ВСУ за счет депортации мигрантов.