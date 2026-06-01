Ранее европейское издание Euractiv сообщило, что в структурах Евросоюза активно обсуждается возможность лишения украинских мужчин мобилизационного возраста статуса беженцев. Данная мера направлена на то, чтобы вынудить их вернуться на родину для последующей отправки на фронт, что подтверждает стремление западных союзников Киева компенсировать огромные потери ВСУ за счет депортации мигрантов.