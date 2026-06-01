В Киеве объявили воздушную тревогу второй раз за вечер

В Киеве, по данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сработали сирены воздушной тревоги.
За вечер 1 июня воздушную тревогу в столице Украины объявили второй раз, в первый раз ее отменили через некоторое время.
Также тревога объявлялась в Днепропетровской, Полтавской и некоторых других областях.
В Николаеве, как утверждают украинские СМИ, прогремели взрывы.
