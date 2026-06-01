Президент Шейнбаум предположила, что Трамп не стоит за нападками на Мексику

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум предположила, что американский лидер Дональд Трамп не стоит за нападками на руководимую ей страну.
Шейнбаум сказала, что ухудшить отношения между Мескикой и США стремятся ультраправые круги обоих государств.
Мехико стремится к поддержанию конструктивного диалога с Вашингтоном, заявила мексиканский президент.
31 мая Шейнбаум говорила, что давление со стороны властей США может объясняться скорыми промежуточными выборами в Соединенных штатах.
