МИД РФ: страны СНГ провели консультации в Минске по контролю над вооружениями

«1 июня в Минске состоялись межмидовские консультации государств-участников СНГ на тему “Вопросы контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения (КВРН)”. В мероприятии приняли участие представители Азербайджанской Республики (в качестве наблюдателя), Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан, а также Исполнительного комитета СНГ», — проинформировали на Смоленской площади.
Как указали в министерстве, стороны провели обстоятельный обмен мнениями по тематике КВРН. «Стороны обсудили вопросы взаимодействия на профильных многосторонних площадках (включая Первый комитет ГА ООН, Конференцию по разоружению и Комиссию ООН по разоружению), итоги обзорного цикла Договора о нераспространении ядерного оружия, ситуацию в Организации по запрещению химического оружия, перспективы укрепления Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, проблематику контроля над обычными вооружениями и укрепления доверия и безопасности, отдельные аспекты военного применения технологии искусственного интеллекта», — констатировали в МИД РФ.
В дипведомстве добавили, что дискуссии прошли в конструктивной и заинтересованной атмосфере. «Участники условились о продолжении плотного взаимодействия по проблематике КВРН в рамках СНГ и на многосторонних форумах», — подчеркнули в министерстве.