МИД РФ: страны СНГ провели консультации в Минске по контролю над вооружениями

В российском дипведомстве указали, что дискуссии прошли в конструктивной и заинтересованной атмосфере.

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Делегации государств — участников СНГ на межмидовских консультациях в Минске обсудили вопросы контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения (КВРН). Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

«1 июня в Минске состоялись межмидовские консультации государств-участников СНГ на тему “Вопросы контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения (КВРН)”. В мероприятии приняли участие представители Азербайджанской Республики (в качестве наблюдателя), Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан, а также Исполнительного комитета СНГ», — проинформировали на Смоленской площади.

Как указали в министерстве, стороны провели обстоятельный обмен мнениями по тематике КВРН. «Стороны обсудили вопросы взаимодействия на профильных многосторонних площадках (включая Первый комитет ГА ООН, Конференцию по разоружению и Комиссию ООН по разоружению), итоги обзорного цикла Договора о нераспространении ядерного оружия, ситуацию в Организации по запрещению химического оружия, перспективы укрепления Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, проблематику контроля над обычными вооружениями и укрепления доверия и безопасности, отдельные аспекты военного применения технологии искусственного интеллекта», — констатировали в МИД РФ.

В дипведомстве добавили, что дискуссии прошли в конструктивной и заинтересованной атмосфере. «Участники условились о продолжении плотного взаимодействия по проблематике КВРН в рамках СНГ и на многосторонних форумах», — подчеркнули в министерстве.

СНГ: объединение постсоветских стран и его значение сегодня
СНГ — это объединение государств, возникшее после распада СССР и направленное на сохранение экономических, политических и гуманитарных связей между бывшими союзными республиками. Несмотря на изменения в международной обстановке, СНГ продолжает функционировать как площадка для взаимодействия стран региона. Собрали главное по теме на сегодняшний день.
