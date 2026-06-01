Охотники за дронами: подразделение «Барс» встает на защиту вятского неба

В Кировской области по поручению президента Владимира Путина сформированы мобильные огневые группы в составе добровольческого подразделения «Барс». Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Соколов, ключевой задачей новых формирований станет защита неба над стратегическими предприятиями и объектами критической инфраструктуры от атак вражеских беспилотников.
«Они будут прикрывать наше “небо” от атаки беспилотных летательных аппаратов. Чтобы нашим жителям было спокойнее, а предприятия могли спокойно работать», — отметил глава региона.
Для обеспечения высокой мобильности и эффективности бойцам переданы современные пикапы, а также специализированные технические средства противодействия БПЛА и обнаружения целей. Соколов подчеркнул, что региональные власти полностью берут на себя вопросы материально-технического обеспечения подразделения.
Основу новых огневых групп составили местные жители, добровольно заключившие контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве. Для бойцов предусмотрен комплекс мер социальной поддержки, включающий регулярные ежемесячные выплаты, денежное довольствие и сохранение за ними среднего заработка по основному месту работы. Губернатор лично встретился с резервистами, проинспектировал готовность техники к дежурству и пожелал бойцам успехов в выполнении задач по обеспечению безопасности Кировской области.