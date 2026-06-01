Медведев подвел окончательные итоги праймериз «Единой России»

В 2026 году на всех уровнях выборов в процедуре приняли участие более 20,3 тыс. кандидатов, в том числе 5,2 тыс. — на выборы в Госдуму.

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев подвел на совместном заседании бюро высшего совета и президиума генерального совета партии окончательные итоги предварительного партийного голосования.

Предварительное голосование «Единой России» для отбора на предстоящие в сентябре выборы завершилось в воскресенье в 21:00 мск, оно проходило с 25 по 31 мая.

В этом году на всех уровнях выборов в процедуре приняли участие более 20,3 тыс. кандидатов, в том числе 5,2 тыс. — на выборы в Госдуму. В том числе заявки на участие в процедуре по выборам в нижнюю палату парламента подали 75% действующих депутатов фракции, а также 630 участников СВО.

В единый день голосования, помимо выборов депутатов Госдумы девятого созыва, планируется провести более 2,2 тыс. избирательных кампаний разного уровня. По их итогам планируется заместить около 20,7 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей. В том числе пройдут выборы глав 11 регионов, из них 8 — прямые, еще в 3 субъектах высших должностных лиц изберут законодательные собрания. Выборы депутатов законодательных органов субъектов РФ планируется провести в 39 регионах.

