Посольство Ливана в США сообщило о согласии «Хезболлы» на перемирие с Израилем

Ранее сегодня президент США Дональд Трамп говорил, что Израиль не будет вводить войск в Бейрут, а все военнослужащие, которые уже направляются в столицу Ливана, вернутся обратно. Договоренности удалось достичь во время телефонного разговора с израильским премьером Биньямином Нетаньяху. Изначально продолжение боевых действий между Израилем и Ливаном, писало сегодня Tasnim, стало причиной выхода Ирана из переговоров США.