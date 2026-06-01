Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посольство Ливана в США сообщило о согласии «Хезболлы» на перемирие с Израилем

В посольстве Ливана в США заявили, что движение «Хезболла» согласилось на предложение американской стороны о «взаимном прекращении ударов» после того, как Израиль пригрозил новыми ударами по южному Бейруту.

В посольстве Ливана в США заявили, что движение «Хезболла» согласилось на предложение американской стороны о «взаимном прекращении ударов» после того, как Израиль пригрозил новыми ударами по южному Бейруту.

«В соответствии с предложенным соглашением, израильские удары по Дахие прекратятся в обмен на отказ “Хезболлы” от нападений на Израиль, при этом рамки прекращения огня будут расширены и распространятся на всю территорию Ливана», — указано в сообщении ведомства, опубликованном на сайте канцелярии президента Ливана (цитата по AFP).

Ранее сегодня президент США Дональд Трамп говорил, что Израиль не будет вводить войск в Бейрут, а все военнослужащие, которые уже направляются в столицу Ливана, вернутся обратно. Договоренности удалось достичь во время телефонного разговора с израильским премьером Биньямином Нетаньяху. Изначально продолжение боевых действий между Израилем и Ливаном, писало сегодня Tasnim, стало причиной выхода Ирана из переговоров США.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше