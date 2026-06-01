Ambrey: Украина поставила под угрозу международное судоходство в Черном море

ЛОНДОН, 1 июня. /ТАСС/. Возобновленные украинские атаки на гражданские суда в Черном море поставили под угрозу международное торговое судоходство в регионе. Об этом ТАСС сообщили в британской компании Ambrey, специализирующейся на морской безопасности.
В Ambrey указали, что 28−29 мая три танкера, которые использовались при транспортировке российских углеводородов, были атакованы украинскими беспилотными надводными аппаратами в исключительной экономической зоне Турции. «Украина возобновила удары в турецких территориальных водах после дипломатически обусловленной паузы, что свидетельствует о ее сохраняющемся намерении действовать за пределами признанной зоны конфликта», — отметили в компании.
В Ambrey назвали высоким уровень угрозы судоходству в Черном море в свете украинских атак. «Угроза торговому судоходству в водах Черного моря, не входящих в непосредственную зону конфликта — в исключительных экономических зонах Румынии, Болгарии, Турции и Грузии, — оценивается как повышенная. Вероятно, она сохранится в течение летнего операционного сезона», — подчеркнули в компании.
«Весьма вероятно, что удары по торговым судам в водах Черного моря продолжатся, поскольку целенаправленные атаки стали чертой конфликта. Наступление более благоприятной погоды и более спокойное состояние моря (оба фактора исторически ведут к интенсификации деятельности беспилотных систем) позволяют предположить, что оперативный темп будет оставаться высоким на протяжении всего [летнего] сезона», — говорится в заявлении Ambrey.