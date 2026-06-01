Путин подписал указ о проведении ежегодной недели «Народы России»

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в стране международной недели «Народы России». Распоряжение главы государства размещено на официальном сайте опубликования правовых актов.
«В целях укрепления единства многонационального народа Российской Федерации и развития международного гуманитарного сотрудничества постановляю: установить, что Международная неделя “Народы России” проводится ежегодно», — говорится в документе.
Утвержденный президентом указ вступает в силу со дня его подписания.