Захарова: Евродипломаты не поручали Каллас делать заявления о России от лица ЕС

Дипломаты из Европы не поручали главе евродипломатии Кае Каллас делать заявления от имени ЕС в отношении России. Об этом в беседе с ИС «Вести» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Ей никто это не поручал. Ни одна столица под такими заявлениями Каи Каллас не подписывалась. Это просто ее личные и личностные настройки», — процитировала Захарова поступившие ей опровергающие сообщения от дипломатов ЕС.
По словам представителя МИД, Каллас ее имеет права высказываться от имени Евросоюза без соответствующих поручений и согласования со странами-членами объединения. При этом глава евродипломатии продолжает делать заявления, озвучивая вслух лишь собственные русофобские мысли.
Ранее KP.RU сообщал, что Каллас выступила с рядом заявлений в адрес России на тему урегулирования украинского конфликта. Помощник президента РФ Юрий Ушаков также назвал озвученные условия представителя ЕС «уличными высказываниями, на которые мало кто реагирует».