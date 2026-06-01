Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова: Евродипломаты не поручали Каллас делать заявления о России от лица ЕС

Захарова заявила, что Каллас не имеет права высказываться от имени ЕС без согласования с представителями участников союза.

Источник: Комсомольская правда

Дипломаты из Европы не поручали главе евродипломатии Кае Каллас делать заявления от имени ЕС в отношении России. Об этом в беседе с ИС «Вести» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Ей никто это не поручал. Ни одна столица под такими заявлениями Каи Каллас не подписывалась. Это просто ее личные и личностные настройки», — процитировала Захарова поступившие ей опровергающие сообщения от дипломатов ЕС.

По словам представителя МИД, Каллас ее имеет права высказываться от имени Евросоюза без соответствующих поручений и согласования со странами-членами объединения. При этом глава евродипломатии продолжает делать заявления, озвучивая вслух лишь собственные русофобские мысли.

Ранее KP.RU сообщал, что Каллас выступила с рядом заявлений в адрес России на тему урегулирования украинского конфликта. Помощник президента РФ Юрий Ушаков также назвал озвученные условия представителя ЕС «уличными высказываниями, на которые мало кто реагирует».

Узнать больше по теме
Кая Каллас: биография, карьера и личная жизнь главы дипломатии Евросоюза
В декабре 2024 года главой дипломатии ЕС стала эстонская политическая деятельница Кая Каллас. Собрали информацию о руководителе ЕС по международным делам и политике безопасности, а также узнали, с чего началась ее карьера.
Читать дальше