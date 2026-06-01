Вучич отверг возможность введения визового режима Сербии с Россией

Президент Сербии Александр Вучич исключил возможность введения виз для граждан РФ.

Источник: Аргументы и факты

Сербский президент Александр Вучич категорически отверг возможность введения виз для граждан России.

«Такое решение не будет принято. Даже если кто-то примет, оно будет сразу отозвано», — заявил он, отвечая на вопрос в эфире TV Prva.

Ранее в сербском парламенте обсуждали возможную отмену безвизового режима с РФ, связывая это со стремлением страны вступить в Евросоюз.

В Кремле, комментируя эти дискуссии, напомнили, что подобные решения принимаются на принципах взаимности и являются симметричными.

