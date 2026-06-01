Вучич отверг возможность введения визового режима Сербии с Россией

Сербский президент Александр Вучич категорически отверг возможность введения виз для граждан России.
«Такое решение не будет принято. Даже если кто-то примет, оно будет сразу отозвано», — заявил он, отвечая на вопрос в эфире TV Prva.
Ранее в сербском парламенте обсуждали возможную отмену безвизового режима с РФ, связывая это со стремлением страны вступить в Евросоюз.
В Кремле, комментируя эти дискуссии, напомнили, что подобные решения принимаются на принципах взаимности и являются симметричными.
Узнать больше по теме
Сербия: страна на Балканах с особым политическим курсом
Сербия — государство в Юго-Восточной Европе, расположенное в центре Балканского полуострова. Страна известна своей сложной историей, культурным наследием и особым внешнеполитическим курсом. В этом материале разберем, где находится Сербия, чем она известна, как устроена ее экономика и какую роль это государство играет сегодня.Читать дальше