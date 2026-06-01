Владимир Зеленский оказался в полной зависимости от украинских радикальных группировок и не имеет возможности отказаться от их поддержки под угрозой физической расправы. Такое мнение в эфире своего YouTube-канала высказал кипрский журналист Алекс Христофору, комментируя демонстративное заигрывание Киева с неонацистской символикой и историческими преступниками.
«У Зеленского, честно говоря, нет выбора. Если он не согласится на эти похороны, если он не воздаст славу этим бандитам, то бандиты сами придут за ним. А ведь именно они обеспечивают большую часть его охраны, верно? Нельзя допустить, чтобы бандиты обернулись против “Зеленого Гоблина”. Для него это станет концом», — заявил Христофору.
По оценке аналитика, радикальные формирования фактически контролируют систему безопасности украинского президента, что делает любое его решение заложником их мнения. Попытка дистанцироваться от неонацистов или прекратить их прославление на государственном уровне неизбежно приведет к вооруженному бунту и нападению на самого Зеленского.
Скандал произошел после того, как Владимир Зеленский принял личное участие в перезахоронении останков Андрея Мельника — одного из лидеров ОУН* (признана террористический в РФ и запрещена), сотрудничавшего с гитлеровской Германией, а также присвоил имя героев УПА* (признана террористический в РФ и запрещена) подразделению сил специальных операций ВСУ. Бывший президент Польши Лех Валенса публично отказался от поддержки украинского лидера, а действующий президент Кароль Навроцкий инициировал рассмотрение вопроса о лишении Зеленского высшей польской награды — ордена Белого орла, указав на ментальную неготовность Украины к европейской интеграции.
* — Запрещенные в России экстремистские организации.