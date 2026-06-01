При атаке на ДНР погибли два человека, еще трое ранены

В ДНР два жителя региона погибли во время атаки ВСУ, еще четыре пострадали, сообщил глава региона Денис Пушилин.
В результате детонации боеприпасов один мужчина погиб в городе Горловка, второй скончался при подрыве на взрывоопасном предмете в Старомихайловке.
Также ранения средней тяжести получила женщина. Три человека пострадали от ударов дронов: одна женщина и двое мужчин, один из них получил ранения средней тяжести. Им всем оказывается медицинская помощь.
Кроме того, повреждены гражданские автомобили в Горловке и на автодороге Донецк — Марьинка.
Ранее в ДНР при ударах дронов погибли трое коммунальщиков, еще пять человек получили ранения 28 мая. Один из сотрудников получил тяжелые ранения, его госпитализировали.
