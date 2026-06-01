Премьер Литвы отрицает, что Киеву разрешили пускать дроны из стран Балтии

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила, что страны Балтии не давали Украине разрешение использовать их территорию для атаки беспилотниками объектов в России.
«Страны Балтии никогда не предоставляли свое воздушное пространство и территории для ударов беспилотников по целям в России», — приводит ее слова портал Литовское радио и телевидение (LRT).
Ранее госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что власти Литвы позволили украинским БПЛА использовать воздушное пространство страны для атак на регионы РФ. До этого в МИД Белоруссии заявили, что 17 мая беспилотник ВСУ модели «Чайка» нарушил воздушную границу республики со стороны Литвы.