Сергея Азарова назначили генконсулом России в Реште

Азаров родился в 1980 году, владеет персидским и английским языками. В 2001 году окончил Институт практического востоковедения в Москве. На дипломатической службе с 2005 года. Работал на различных должностях в центральном аппарате МИД России и за рубежом: в 2022—2023 гг. — советник, старший советник департамента кадров, в 2023—2026 гг. — консул-советник Генерального консульства Российской Федерации в Ченнаи, Индия.