Сергея Азарова назначили генконсулом России в Реште

Дипломат работал на различных должностях в центральном аппарате МИД России и за рубежом.

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Дипломат Сергей Азаров назначен генеральным консулом Российской Федерации в иранском Реште. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале российского дипведомства.

«Приказом Министерства иностранных дел Российской Федерации Азаров Сергей Владимирович назначен генеральным консулом Российской Федерации в Реште, Исламская Республика Иран», — отметили в ведомстве.

Азаров родился в 1980 году, владеет персидским и английским языками. В 2001 году окончил Институт практического востоковедения в Москве. На дипломатической службе с 2005 года. Работал на различных должностях в центральном аппарате МИД России и за рубежом: в 2022—2023 гг. — советник, старший советник департамента кадров, в 2023—2026 гг. — консул-советник Генерального консульства Российской Федерации в Ченнаи, Индия.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше