Небензя: обстоятельства в Румынии должны устанавливать с участием РФ

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя призвал к объективной оценке инцидента с беспилотником в Румынии, заявив, что она должна строиться на достоверных фактах, а не на политических лозунгах.
«Все обстоятельства случившегося в Румынии должны быть установлены в рамках объективного расследования с привлечением России», — подчеркнул дипломат.
Он также отметил, что любые обвинения в адрес России должны быть подкреплены доказательствами.
Ранее румынские власти бездоказательно возложили на Москву ответственность за падение беспилотника на жилой дом в городе Галац, в результате которого пострадали два человека.