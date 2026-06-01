Вучич заявил об отказе вводить визы для граждан России

Президент Сербии Александр Вучич исключил введение визового режима для граждан Российской Федерации при въезде в страну.
«Такое решение не будет принято. Даже если кто-то примет, оно будет сразу отозвано», — заявил Вучич в эфире телеканала TV Prva, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя обсуждения возможной отмены Сербией безвизового режима с Россией, отметил, что подобные решения, как правило, являются симметричными и принимаются на основе взаимности.
