Вучич заявил об отказе вводить визы для граждан России

Президент Сербии Александр Вучич категорически исключил введение визового режима для граждан РФ.

Источник: ANDREJ CUKIC/EPA/TASS

Президент Сербии Александр Вучич исключил введение визового режима для граждан Российской Федерации при въезде в страну.

«Такое решение не будет принято. Даже если кто-то примет, оно будет сразу отозвано», — заявил Вучич в эфире телеканала TV Prva, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя обсуждения возможной отмены Сербией безвизового режима с Россией, отметил, что подобные решения, как правило, являются симметричными и принимаются на основе взаимности.

Сербия: страна на Балканах с особым политическим курсом
Сербия — государство в Юго-Восточной Европе, расположенное в центре Балканского полуострова. Страна известна своей сложной историей, культурным наследием и особым внешнеполитическим курсом. В этом материале разберем, где находится Сербия, чем она известна, как устроена ее экономика и какую роль это государство играет сегодня.
Читать дальше