Иран заявил о готовности обеспечивать безопасность в Ормузском проливе

Иран готов способствовать морским перевозкам и гарантировать безопасность судоходства в Ормузском проливе, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с премьер-министром Японии Санаэ Такаичи, передает агентство IRNA.
«Иран полностью готов содействовать морскому транзиту. Основная проблема заключается в ограничениях и препятствиях, введенных Соединенными Штатами в отношении иранского судоходства и торговли», — пояснил Пезешкиан.
В ходе телефонного разговора Пазешкиан отметил, что Иран намерен обеспечить беспрепятственное прохождение японских судов по Ормузскому проливу.
После начала военной операции США и Израиля против Ирана Тегеран перекрыл Ормузский пролив, через который проходит около 20% мировых поставок нефти и до 30% сжиженного природного газа. В ответ на провал переговоров в Исламабаде президент США Дональд Трамп 13 апреля объявил о блокаде иранских портов, чтобы пресечь экспорт иранской нефти.
28 мая Axios со ссылкой на американских чиновников сообщил, что Иран и США достигли соглашения о 60‑дневном меморандуме о прекращении огня и запуске переговоров по ядерной программе. На следующий день Трамп заявил, что «беспрецедентная» морская блокада иранских портов в Ормузском проливе со стороны США «теперь будет снята» и застрявшие суда могут начать «возвращаться домой».
