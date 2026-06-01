Нетаньяху сообщил Трампу, что ударит по Бейруту при новых атаках «Хезболлы»

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил президенту США Дональду Трампу, что Израиль ударит по Бейруту в случае новых атак со стороны ливанского движения «Хезболлах».
«Сегодня вечером я разговаривал с президентом Трампом и сказал ему, что, если “Хезболлах” не прекратит атаки на наши города и мирных жителей, Израиль нанесет удары по террористическим целям в Бейруте. Эта позиция остается неизменной», — приводит слова Нетаньяху израильская газета Times of Israel.
В понедельник Трамп после переговоров с Нетаньяху и представителями «Хезболлах» объявил, что ливанское движение и Израиль прекратят огонь.
«Хезболла»: история «партии создателя» и заклятого врага Израиля
«Хезболла»: история «партии создателя» и заклятого врага Израиля