Le Parisien: Франция и Бельгия начали совместно расследовать ограбление Лувра

ПАРИЖ, 1 июня. /ТАСС/. Бельгия подключилась к расследованию ограбления Лувра, которое произошло в октябре 2025 года. Об этом сообщила газета Le Parisien.
По данным издания, совместное расследование было начато после того, как бельгийская полиция обнаружила в телефонах задержанных выходцев из Восточной Европы, специализирующихся на хищении грузов, фотографии Лувра и Галереи Аполлона, откуда были украдены драгоценности. После того как бельгийские правоохранители передали эту информацию французской стороне, парижские следователи выехали в королевство для изучения фотоматериалов.
Версия о возможной перевозке похищенных украшений в Бельгию уже фигурировала в рамках расследования, поскольку город Антверпен является центром международной торговли драгоценными камнями. Как отмечает Le Parisien, еще в прошлом году бельгийская федеральная полиция получила предупреждение от французских коллег, в котором указывалось на необходимость информировать Париж о любых подозрительных попытках продажи исторических украшений.
Сейчас следствие разрабатывает две версии: по одной из них, драгоценности остаются на территории Франции. Не исключено, что их скрывают где-то в районе коммуны Обервилье в департаменте Сен-Сен-Дени, откуда родом четверо задержанных грабителей.
Вторая версия заключается в том, что украшения уже были проданы за границу, где из них были извлечены драгоценные камни, а металл был переплавлен. Издание допускает, что затем эти камни могли поступить на антверпенский рынок. Объем сделок там настолько огромен, что полный контроль за оборотом практически невозможен.
Ограбление Лувра.
19 октября 2025 года четверо преступников проникли в Лувр с помощью автогидроподъемника. Вскрыв витрины в Галерее Аполлона, они похитили в общей сложности девять ювелирных украшений, одно из которых — корону императрицы Евгении (жены Наполеона III), инкрустированную 1 354 бриллиантами, — выронили при побеге. Стоимость похищенных украшений оценивается в 88 млн евро. Прокурор Парижа Лор Беко допустила, что заказчиками могли быть иностранцы. Расследованием занимаются более 100 следователей, однако никаких следов похищенного пока обнаружить не удалось.
25 октября двое подозреваемых были задержаны, один из них пытался вылететь в Алжир. Как сообщила Беко, во время допроса они «частично признали» участие в ограблении. В течение ноября было произведено еще несколько задержаний, все четверо предполагаемых непосредственных участников ограбления находятся под стражей. По предварительным данным, никто из них не относится к опытным грабителям и «не связан с верхушкой преступной иерархии».