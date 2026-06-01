Белый дом отказался от фонда выплаты компенсаций предполагаемым жертвам репрессий

ВАШИНГТОН, 1 июня. /ТАСС/. Американская администрация отказалась от планов создания фонда выплаты денежных компенсаций предполагаемым жертвам репрессий, последовавших за вторжением в Конгресс США зимой 2021 года. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на двух представителей исполнительной ветви власти США высокого ранга.
«Он сейчас мертв», — сказал один из этих источников о плане формирования фонда. Эти замыслы Белого дома были подвергнуты критике законодателями, представляющими и правящую Республиканскую партию, и оппозиционную Демократическую партию. Оппонентов этой идеи не устроило, что на получение компенсаций из фонда могли претендовать в том числе лица, признанные в судах виновными в штурме Конгресса в январе 2021 года. Нынешний президент США республиканец Дональд Трамп рассматривал создание фонда как инструмент выплаты компенсаций его сторонникам, подвергшимся необоснованно жестким преследованиям при предыдущем главе государства демократе Джо Байдене.
Вторжение сторонников Трампа в Конгресс произошло 6 января 2021 года после президентских выборов. Байден одержал на них в ноябре 2020 года победу над Трампом. Последний добивался переизбрания на пост главы государства и ожесточенно оспаривал исход голосования. Сторонники Трампа, собравшиеся 6 января 2021 года в Вашингтоне на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов выборов.
В отношении участников тех событий были начаты при Байдене многочисленные судебные разбирательства. Самый суровый приговор — к 22 годам тюремного заключения — был вынесен Энрике Таррио — лидеру движения Proud Boys, которое Демократическая партия и некоторые другие политические силы характеризуют как ультраправую. Трамп в январе 2025 года после возвращения в Белый дом помиловал почти всех фигурантов дела о штурме Капитолия (в общей сложности порядка 1,5 тыс. человек), назвав их судебное преследование «национальной несправедливостью». Он вновь занял кресло президента по итогам выборов ноября 2024 года.