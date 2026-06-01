Белый дом отказался от фонда выплаты компенсаций предполагаемым жертвам репрессий

«Он сейчас мертв», — сказал один из этих источников о плане формирования фонда. Эти замыслы Белого дома были подвергнуты критике законодателями, представляющими и правящую Республиканскую партию, и оппозиционную Демократическую партию. Оппонентов этой идеи не устроило, что на получение компенсаций из фонда могли претендовать в том числе лица, признанные в судах виновными в штурме Конгресса в январе 2021 года. Нынешний президент США республиканец Дональд Трамп рассматривал создание фонда как инструмент выплаты компенсаций его сторонникам, подвергшимся необоснованно жестким преследованиям при предыдущем главе государства демократе Джо Байдене.