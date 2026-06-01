Министр Израиля призвал сказать «нет» Трампу по перемирию в Ливане

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир призвал премьер-министра Биньямина Нетаньяху отклонить предложение США о прекращении огня в Ливане и продолжить наступление против «Хезболлы». Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
«Господин премьер-министр, вы сказали, что сильный премьер-министр говорит президенту Соединенных Штатов “да”, когда это возможно, и “нет”, когда это необходимо. Пришло время сказать нашему другу, президенту Трампу, “нет”, — написал Бен-Гвир.
По его словам, Израилю необходимо сделать все, чтобы нанести удар по «Хезболле», развязать руки ЦАХАЛ и восстановить безопасность на севере страны.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и «Хезболла» согласились на прекращение огня. «У меня был очень продуктивный звонок с премьер-министром Израиля Биби Нетаньяху, и войска не будут направлены в Бейрут, а войска, которые уже находились в пути, были развернуты обратно», — написал он.
1 июня журналист Axios Барак Равид сообщил, что госсекретарь США Марко Рубио провел переговоры с президентом Ливана Джозефом Ауном и премьер-министром Израиля, стремясь продвинуть новую мирную инициативу. В качестве первого шага Вашингтон предложил, чтобы ливанское движение «Хезболла» полностью прекратило атаки на Израиль, а израильская сторона в ответ воздержалась от эскалации в отношении Бейрута.
2 марта ЦАХАЛ объявила о нанесении ударов по «Хезболле» «по всему Ливану». В конце мая начальник израильского Генерального штаба Эяль Замир заявил, что Израиль продолжает наносить удары по силам «Хезболлы» по всем направлениям. Позже Нетаньяху приказал ЦАХАЛ расширить и углубить контроль над территориями в Ливане, которые ранее находились под контролем «Хезболлы». 31 мая министр обороны Израиля Исраэль Кац в соцсети Х сообщил о захвате крепости крестоносцев Бофор на юге Ливана.
