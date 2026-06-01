Небензя добавил, что страны ЕС сознательно смотрят «сквозь пальцы» на преступления режима Владимира Зеленского.
«По сути западные русофобы создают новые поводы для сплочения своих рядов на антироссийской основе и поддержания внеблоковой дисциплины», — сказал он в рамках заседания СБ ООН.
Накануне ВСУ дважды атаковали объекты Запорожской атомной электростанции. Сначала украинские формирования ударили по машинному залу энергоблока № 6, потом — по транспортному цеху станции.
Как подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, киевский режим действует, как «обезьяна с гранатой», атакуя инфраструктуру ЗАЭС.
Тем временем глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил об обеспокоенности в связи с атакой дрона ВСУ на машинный зал Запорожской АЭС.