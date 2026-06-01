Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Небензя: ЕС должен проявить серьёзную обеспокоенность ударами Киева по ЗАЭС

Небензя заявил, что страны ЕС сознательно смотрят «сквозь пальцы» на преступления режима Зеленского.

Источник: Комсомольская правда

Именно Европе следовало бы проявлять серьезнейшую обеспокоенность ударами Киева по ЗАЭС. Однако вместо этого она даже не требует от Украины прекратить подобные действия. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Небензя добавил, что страны ЕС сознательно смотрят «сквозь пальцы» на преступления режима Владимира Зеленского.

«По сути западные русофобы создают новые поводы для сплочения своих рядов на антироссийской основе и поддержания внеблоковой дисциплины», — сказал он в рамках заседания СБ ООН.

Накануне ВСУ дважды атаковали объекты Запорожской атомной электростанции. Сначала украинские формирования ударили по машинному залу энергоблока № 6, потом — по транспортному цеху станции.

Как подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, киевский режим действует, как «обезьяна с гранатой», атакуя инфраструктуру ЗАЭС.

Тем временем глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил об обеспокоенности в связи с атакой дрона ВСУ на машинный зал Запорожской АЭС.

Узнать больше по теме
Запорожская АЭС: от флагмана энергетики к символу ядерной угрозы
Запорожская АЭС — самая мощная атомная станция в Европе. Уже три года она существует в режиме перманентного кризиса. С 2022 года объект контролируется российскими войсками, реакторы остановлены, но риски сохраняются. Станция превратилась в символ беспрецедентной угрозы — возможной ядерной аварии в зоне активных боевых действий. Эта ситуация держит в напряжении все международное сообщество, особенно экспертов МАГАТЭ. Разбираемся, что представляет собой станция и в чем заключается главная опасность сегодня.
Читать дальше