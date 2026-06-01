В Госдуме призвали проверить слова главы Украинской шахматной федерации о России

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о словах президента Украинской шахматной федерации Александра Камышина, призывавшего наносить удары по России.
«Надо проводить расследование. Будет ли международная федерация это делать — вопрос, но инициировать точно следует. Тем более есть прямые доказательства», — приводит её слова РИА Новости.
1 июня ФШР обратилась в комиссию по этике FIDE с требованием открыть дисциплинарное расследование в отношении Камышина.
Ранее Свищёв осудил высказывания главы Украинской шахматной федерации в адрес России.