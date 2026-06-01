Девушки с характером: Калинская и Шнайдер вслед за Андреевой пробились в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Впервые за 13 лет сразу три россиянки вышли в четвертьфинал одиночного разряда на «Ролан Гаррос». Вслед за Миррой Андреевой успеха добились Анна Калинская и Диана Шнайдер. Первая с огромным трудом сломила сопротивление бывшей соотечественницы Анастасии Потаповой в матче-триллере с 17 брейками, судьба которого решилась только на чемпионском тай-брейке. А вторая сенсационно одолела Мэдисон Киз, причём в решающей третьей партии не позволила американке взять ни гейма.
Выступление российских мужчин и женщин на текущем «Ролан Гаррос» — полная противоположность. Если представители сильного пола уже завершили борьбу за трофей, то девушки приятно шокируют. А в первый день лета порадовали болельщиков сразу двое.
Особенно удивил успех Анны Калинской. Она когда-то играла в финале «Ролан Гаррос», но то был юниорский турнир в 2015-м. На взрослом уровне дела на парижском мэйджоре регулярно не складывались: лучшим результатом оставался выход во второй круг в 2024-м.
Зато теперь её будто прорвало. Она уже взяла верх над колумбийкой Камилой Осорио в тяжелейшем матче, по ходу которого получила тепловой удар. А также одержала победы над француженкой Лоис Буассон и Алиной Корнеевой. В ⅛ финала соперницей Калинской стала уроженка Саратова Анастасия Потапова. Ещё недавно они представляли одну страну, но минувшей зимой соотечественница сменила спортивное гражданство на австрийское.
Несмотря на то что в рейтинге WTA Потапова располагается ниже Анны, именно она считалась фаворитом. Анастасия подошла к матчу в ранге одного из главных открытий турнира. На предыдущей стадии она сотворила громкую сенсацию, выбив из борьбы посеянную под четвёртым номером действующую чемпионку «Ролан Гаррос» Коко Гауфф.
Встреча двух в недавнем прошлом соотечественниц превратилась в настоящий психологический триллер. Первый сет Калинская провалила, позволив сопернице повести с тремя брейками со счётом 4:1. Однако затем выиграла пять геймов подряд и забрала партию — 6:4.
Во второй Потапова пришла в себя и стала действовать строже и агрессивнее. Австрийка сразу взяла чужую подачу, а потом и собственную. А в седьмом гейме сделала ещё один брейк, воспользовавшись ошибками оппонентки.
Третий сет получился самым напряжённым и развивался по тому же сценарию, что и стартовый, но с точностью до наоборот. Теперь уже Калинская вела со счётом 4:1, после чего позволила сопернице взять четыре гейма подряд. К концу матча у обеих теннисисток возникли проблемы с подачей, и они обменялись серией брейков. В итоге судьба противостояния решилась на тай-брейке. Он тоже начался для россиянки неудачно — 1:4. Но Калинская опять сумела собраться, оставила за собой девять из 12 последних розыгрышей и забрала сет, продлившийся без малого полтора часа.
В целом девушки не слишком удачно подавали, зато отлично смотрелись на приёме. Каждая реализовала более 50% брейк-пойнтов.
«Мы обе боролись до конца, до самой последней секунды. Я играла против Насти несколько раз, но эта встреча стала особенно тяжёлой. Она значительно улучшила свою игру. У меня нервы были на пределе, но я старалась наслаждаться процессом, не давить на себя. Надеялась оставаться в фокусе, отпустить ситуацию — и будь что будет», — призналась Калинская на корте.
Россиянка не только впервые в карьере пробилась в четвертьфинал «Ролан Гаррос», но и поднялась на пять строчек вверх в live-рейтинге WTA. Кроме того, повторила свой лучший результат на турнирах Большого шлема — в 2024-м пробилась в восьмёрку сильнейших Australian Open, где уступила будущей финалистке Циньвэнь Чжэн.
Успех Калинской позже повторила другая отечественная теннисистка Диана Шнайдер. 22-летней россиянке хватило чуть более полутора часов, чтобы сломить сопротивление американки Мэдисон Киз. В заключительном сете она вовсе повесила сопернице «баранку» — 6:3, 3:6, 6:0.
Причём на предыдущей стадии серебряный призёр Олимпиады неожиданно столкнулась со сложностями во встрече с украинкой Александрой Олейниковой. Она поначалу складывалась совсем не по сценарию Дианы, которой пришлось отыгрываться со счёта 1:4. Шнайдер с трудом дожала соперницу, однако оставила на корте много сил.
Зато поединок с Киз сложился куда проще. Проанализировав собственные ошибки, Шнайдер сразу завладела инициативой, воспользовалась неточностями оппонентки и уверенно выиграла партию — 6:3. В следующей преимущество было уже на стороне американки. Та заработала два брейк-пойнта во втором гейме, но не сумела ими воспользоваться. Зато в восьмом сделала брейк благодаря ошибкам Шнайдер на задней линии, после чего поставила точку.
К счастью, в заключительном сете Шнайдер полностью доминировала на корте и быстро повела с двумя брейками — 4:0. После этого соперница прекратила сопротивление и не взяла ни гейма.
Отечественная спортсменка продемонстрировала отличную работу на приёме, реализовав шесть брейк-пойнтов из семи. А главное, как и Калинская, впервые пробилась в четвертьфинал мейджора.
«Это огромное событие для меня. Я невероятно счастлива. Мы с Мэдди встречались трижды, и каждый раз я уступала. Но именно в такой важный момент победа ощущается особенно ценно. Очень рада, что сумела сохранить хладнокровие, не теряла концентрацию и просто делала своё дело от первого до последнего розыгрыша. Чувствую, что провела отличный матч, и просто горжусь собой — наконец-то вышла в четвертьфинал», — поделилась эмоциями Шнайдер.
На следующей стадии соперницей Калинской станет Майя Хвалиньская из Польши. Шнайдер сразится либо с первой ракеткой мира Ариной Соболенко, либо с Наоми Осакой.
Ранее в восьмёрку сильнейших «Ролан Гаррос» пробилась Мирра Андреева. Таким образом, в четвертьфинале у женщин сыграют сразу три представительницы России. В последний раз подобное случалось в 2013-м, когда до аналогичной стадии добрались Светлана Кузнецова, Мария Кириленко и Мария Шарапова.