Небензя: ЧП с дроном в Румынии случилось после обращения Зеленского

Россия считает, что инцидент с беспилотным летательным аппаратом в Румынии, произошедший на следующий день после обращения Владимира Зеленского к американскому лидеру Дональду Трампу с просьбой о поставках ракет для ЗРК Patriot, не является случайным.
В ходе заседания Совета Безопасности ООН постпред Российской Федерации при ООН Василий Небензя подчеркнул, что данное событие следует рассматривать в контексте недавних заявлений Зеленского, в которых он выразил обеспокоенность тем, что его запросы остаются без внимания со стороны Вашингтона.
«Считаем неслучайным, что инцидент с дроном произошел на следующий день после обращения Зеленского к президенту США Трампу с просьбой предоставить ракеты к американской системы ПВО Patriot», — отметил постпред.
Ранее в Кремле заявили, что от Бухареста до сих пор не поступало никакой реакции на заявление президента России Владимира Путина о готовности Москвы изучить фрагменты беспилотника, упавшего на территории Румынии.