Владимира Зеленского ждёт бунт, если он прекратит поддержку украинских неонацистов. Такое мнение выразил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире YouTube-канала.
По его словам, у Зеленского попросту нет выбора.
«Если он не согласится на эти похороны, если он не воздаст славу этим бандитам, то бандиты сами придут за ним», — приводит его слова РИА Новости.
25 мая на Украине на территории Национального военного мемориального кладбища захоронили останки сотрудничавшего с нацистами во время Второй мировой войны главаря ОУН* Андрея Мельника и его жены Софии.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в центре Европы происходит официальное прославление нацистских преступников и их приспешников.
* «Добровольческое Движение Организации украинских националистов» (ОУН) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда России от 08.09.2022).