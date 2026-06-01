Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-посол Польши Чихоцкий вернул украинскую государственную награду

Экс-посол Польши на Украине Бартош Чихоцкий отказался от украинской государственной награды «За заслуги» на фоне скандала с УПА*, сообщает RMF 24.

Экс-посол Польши на Украине Бартош Чихоцкий отказался от украинской государственной награды «За заслуги» на фоне скандала с УПА*, сообщает RMF 24.

«Бывший польский посол в Украине Бартош Цихоцкий вернул украинскую награду “За заслуги”, которую он получил в 2022 году от Владимира Зеленского. Решение дипломата является реакцией на последние действия властей Украины, связанные с чествованием УПА», — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что украинский флаг сняли с ратуши в Люблине.

В The Telegraph писали, что между Украиной и Польшей начался конфликт из-за решения Зеленского переименовать подразделение ВСУ в честь УПА.

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда России от 17.11.2014).