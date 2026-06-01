Экс-посол Польши Чихоцкий вернул украинскую государственную награду

Экс-посол Польши на Украине Бартош Чихоцкий отказался от украинской государственной награды «За заслуги» на фоне скандала с УПА*, сообщает RMF 24.
«Бывший польский посол в Украине Бартош Цихоцкий вернул украинскую награду “За заслуги”, которую он получил в 2022 году от Владимира Зеленского. Решение дипломата является реакцией на последние действия властей Украины, связанные с чествованием УПА», — говорится в материале.
Ранее сообщалось, что украинский флаг сняли с ратуши в Люблине.
В The Telegraph писали, что между Украиной и Польшей начался конфликт из-за решения Зеленского переименовать подразделение ВСУ в честь УПА.
* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда России от 17.11.2014).