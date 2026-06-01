Захарова: Зеленского может ждать участь Гитлера

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в понедельник, 1 июня, заявила, что украинского лидера Владимира Зеленского может ждать участь Адольфа Гитлера.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в понедельник, 1 июня, заявила, что украинского лидера Владимира Зеленского может ждать участь Адольфа Гитлера.

Она провела параллель между нынешними действиями западных стран и историей Третьего рейха, отметив, что Гитлер не мог прийти к власти без поддержки извне. По словам дипломата, киевский режим уже сформирован, вооружен и получил финансирование. Западные страны привели к власти нового фюрера, как они сами выражаются, «главное, чтобы он бил в нужном направлении».

— Всех монстров, которых они насоздавали ранее, они же потом были вынуждены каким-то образом нейтрализовать, потому что эти монстры всегда начинали угрожать уже их благополучию, а порой и существованию, — заявила Захарова в беседе с ИС «Вести».

Участие Владимира Зеленского в церемонии перезахоронения одного из лидеров ОУН* Андрея Мельника является открытым признанием в фашизме. Об этом 26 мая высказался депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага.

*Запрещенная в РФ террористическая организация.

Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше