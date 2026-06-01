Кафельников — о победе Калинской над Потаповой: выиграла та, которой деньги достаются намного тяжелее

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал победу российской теннисистки Анны Калинской над Анастасией Потаповой, которая теперь выступает за Австрию.
«Потапова сказала, что у нее после смены спортивного гражданства все намного проще с заработком. Но, к счастью, выиграла девочка, которой эти деньги важнее и достаются намного тяжелее. Калинская молодец, ей эти лишние €300−350 тыс будут очень кстати», — приводит его слова СЭ.
В ⅛ финала Калинская обыграла Потапову со счётом 6:4, 2:6, 7:6 (10:7).
В четвертьфинале «Ролан Гаррос» россиянка сыграет с Майей Хвалинской из Польши.
