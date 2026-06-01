Небензя: Румыния созвала заседание СБ ООН для очередной антироссийской волны

Румыния созвала заседание Совбеза ООН для очередной антироссийской волны, заявил постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.
«Полагаем, что основной целью нашего нынешнего собрания является отработка запроса западных стран на создание очередной антироссийской информационной волны любой ценой», — сказал он.
По его словам, Румыния выдвинула голословные обвинения в адрес России из-за инцидента с беспилотником.
В ночь на 29 мая два человека пострадали в Румынии после того, как дрон врезался в жилой дом. Прокуратура страны возбудила уголовное дело.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила RT, что обвинения Румынии в адрес России по поводу падения беспилотников в Европе бездоказательны.