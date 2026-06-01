Один человек погиб при ударе дрона ВСУ по автомобилю в Курской области

Один человек погиб при ударе украинского дрона по автомобилю в селе Щёкино Рыльского района Курской области.
Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
«Сегодня в селе Щёкино Рыльского района вражеский дрон атаковал гражданский автомобиль», — написал он в MAX.
Он уточнил, что погибшему мужчине было 53 года, а также выразил соболезнования его семье и близким.
Ранее четыре человека пострадали при атаке ВСУ на автобусную остановку в Белгородской области.
Депутат Госдумы, когда-то работавший штатным журналистом «Московского комсомольца», Александр Хинштейн вновь оказался в центре внимания из-за назначения на должность временно исполняющего обязанности губернатора Курской области, а затем победив на региональных выборах. В материале рассказываем главное из его биографии.