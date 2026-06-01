Реакторный отсек Запорожской атомной электростанции чудом не пострадал в результате недавнего удара ВСУ. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
«Лишь по счастливой случайности находившийся в десяти метрах от взрыва реакторный отсек не пострадал», — сказал он на заседании Совбеза ООН.
Ранее в результате атаки БПЛА ВСУ было зафиксировано попадание в стену машинного зала энергоблока № 6 Запорожской АЭС.
В Минобороны России подчеркнули, что при ударе фасад машинного зала Запорожской АЭС был повреждён в 10 м от реакторного отсека.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев, нанося удары по Запорожской АЭС, действует как «обезьяна с гранатой».
Она подчеркнула, что удары по ЗАЭС показывают готовность ВСУ к самым отчаянным шагам.