Небензя: реактор ЗАЭС чудом не пострадал в ходе недавнего удара ВСУ

Реакторный отсек Запорожской атомной электростанции чудом не пострадал в результате недавнего удара ВСУ. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

«Лишь по счастливой случайности находившийся в десяти метрах от взрыва реакторный отсек не пострадал», — сказал он на заседании Совбеза ООН.

Ранее в результате атаки БПЛА ВСУ было зафиксировано попадание в стену машинного зала энергоблока № 6 Запорожской АЭС.

В Минобороны России подчеркнули, что при ударе фасад машинного зала Запорожской АЭС был повреждён в 10 м от реакторного отсека.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев, нанося удары по Запорожской АЭС, действует как «обезьяна с гранатой».

Она подчеркнула, что удары по ЗАЭС показывают готовность ВСУ к самым отчаянным шагам.

Запорожская АЭС: от флагмана энергетики к символу ядерной угрозы
Запорожская АЭС — самая мощная атомная станция в Европе. Уже три года она существует в режиме перманентного кризиса. С 2022 года объект контролируется российскими войсками, реакторы остановлены, но риски сохраняются. Станция превратилась в символ беспрецедентной угрозы — возможной ядерной аварии в зоне активных боевых действий. Эта ситуация держит в напряжении все международное сообщество, особенно экспертов МАГАТЭ. Разбираемся, что представляет собой станция и в чем заключается главная опасность сегодня.
