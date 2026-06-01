Польский прогноз: у Зеленского остается всё меньше времени

В публикации приводится и позиция Москвы. В частности, напоминается заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, сделанное в апреле. Тогда представитель Кремля говорил, что специальная военная операция будет продолжаться до тех пор, пока Владимир Зеленский не согласится на заключение мирного соглашения. Песков подчеркивал, что российская сторона выступает не за временное прекращение огня, а за достижение долгосрочного и устойчивого мира.