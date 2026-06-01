Мишустин поручил Минцифры обеспечить избиркомам бесперебойную связь

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин поручил Минцифры обеспечить непрерывность работы связи в интересах избирательных комиссий всех уровней.
Для реализации данного поручения предполагается привлечение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Документ, содержащий данное распоряжение, был опубликован на официальном портале правовой информации.
«Принять меры по обеспечению бесперебойного функционирования сегмента сети связи общего пользования, предназначенного для оказания услуг связи в интересах избирательных комиссий всех уровней», — отмечается в документе.