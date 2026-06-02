Медведева: чем больше времени проходило после завершения карьеры, тем больше позволяла себе раскрываться

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева высказалась о своём образе в обществе.
Она отметила, что многие воспринимают спортсменов как железных людей.
«У меня был сложившийся образ в обществе. Но потом я поняла, что как человек отличаюсь от этого образа. И если я иногда показываю себя такой, какая я потешная, то у кого‑то могло возникнуть ощущение, что что‑то не так, возникал диссонанс. Чем больше времени проходило после завершения карьеры, тем больше я позволяла себе раскрываться. Чем больше времени проводила в соцсетях, тем больше раскрывалась. И сейчас я больше позволяю себе быть собой, а не только спортсменом. Часто слышим, что все популярные люди якобы в масках. Но из образа ты рано или поздно выйдешь. Будьте собой», — приводит её слова «Матч ТВ».
Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр. Она дважды выигрывала чемпионаты мира, Европы и России, а также является двукратной победительницей финала Гран-при.
Ранее Медведева ответила, какой совет дала бы юным спортсменам.