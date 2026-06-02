Военная операция на Украине. Онлайн

Спасательная операция в колледже в Старобельске после атаки ВСУ длилась 45 часов, за это время 15 раз возникала угроза повторных атак со стороны противника, доложил глава ЛНР Леонид Пасечник президенту РФ Владимиру Путину на совещании о мерах поддержки и расследовании теракта.