Бастрыкин: после атаки ВСУ на Старобельск обнаружены части антенны Starlink

Части антенны Starlink обнаружены после атаки боевиков ВСУ на колледж в Старобельске, сообщил глава СК России Александр Бастрыкин.
«На месте происшествия обнаружены и изъяты семь двигателей БПЛА, фрагменты летательных аппаратов, осколки боеприпасов и фрагменты антенны Starlink», — сказал он на совещании.
По его словам, украинские войска используют при ударах по России швейцарские и украинские дроны.
Также Бастрыкин заявил, что ВСУ наносили целенаправленные массированные удары по колледжу в Старобельске в ЛНР.
Российский лидер Владимир Путин назвал удар по Старобельску кровавым преступлением украинской хунты. По его словам, наказание виновным в теракте будет неотвратимым.