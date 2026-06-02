Число детей-участников террористических преступлениях выросло до 249

В 2025 году 249 несовершеннолетних стали участниками преступлений террористического характера, ещё 142 — экстремистской направленности, следует из концепции развития системы профилактики безнадзорности до 2036 года.
В документе приводятся данные о резком росте вовлечения детей в подобные деяния. Для сравнения, в 2022 году было зафиксировано 30 террористических преступлений с участием подростков, а к прошлому году показатель вырос до 249 случаев.
Авторы документа также подчёркивают, что недружественные страны наращивают деструктивное воздействие на россиян. В связи с этим, вопросы профилактики негативных последствий такого влияния становятся особенно актуальными.
Ранее СК России предъявил обвинение 15-летнему подростку, который по указанию куратора из мессенджера поджёг трансформаторную подстанцию на железнодорожной станции Полюстрово в Санкт-Петербурге.