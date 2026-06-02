Тупик в переговорах: СМИ раскрыли просьбу Трампа к лидеру Китая

Президент США Дональд Трамп обращался к председателю КНР Си Цзиньпину с просьбой содействовать урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на источники, знакомые с содержанием переговоров двух лидеров.
По данным издания, в ходе беседы Трамп заявил, что переговорный процесс между Россией и Украиной оказался в затруднительном положении. В связи с этим американский лидер, как утверждают собеседники газеты, попросил китайского руководителя оказать помощь в поиске путей завершения конфликта.
Источники SCMP отмечают, что украинская тематика действительно поднималась во время контактов между Вашингтоном и Пекином. При этом она не была единственным предметом обсуждения.
По информации издания, переговоры Трампа и Си Цзиньпина затрагивали более широкий круг международных вопросов, выходящих далеко за рамки ситуации вокруг Украины. Других подробностей беседы собеседники газеты не привели.
Публикация появилась на фоне продолжающихся дипломатических контактов крупных мировых держав, которые регулярно обсуждают вопросы международной безопасности и возможные пути политического урегулирования конфликтов, включая ситуацию на Украине.
