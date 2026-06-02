Младший лейтенант Хайдуков уничтожил миномет и три точки взлета БПЛА ВСУ

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Младший лейтенант Вооруженных сил РФ Александр Хайдуков в зоне СВО уничтожил 82-мм миномет с расчетом противника и три точки взлета беспилотников. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
Там отметили, что Хайдуков выполнял задачу по нанесению огневого поражения противнику в составе артиллерийского расчета. «Получив координаты противника от расчета беспилотных летательных аппаратов, Александр оперативно оценил обстановку и открыл огонь по целям. Точное и скоординированное огневое воздействие привело к уничтожению 82-мм миномета с расчетом и точки взлета вражеских БПЛА. Потери противника в живой силе составили до десяти военнослужащих ВСУ», — рассказали в министерстве.
В ведомстве подчеркнули, что благодаря профессионализму младшего лейтенанта поставленная задача была своевременно выполнена.
В Минобороны также рассказали о младшем сержанте Сергее Кондрашеве, подразделение которого выполняло задачу по штурму опорного пункта противника. В ходе наступательных действий взвод младшего сержанта попал под минометный обстрел.
Кондрашев отвлекающими выстрелами создал условия для атаки во фланг противника. А при непосредственном соприкосновении с противником младший сержант уничтожил до пяти военнослужащих ВСУ, используя гранаты.
«Благодаря смелым и решительным действиям младшего сержанта Сергея Кондрашева боевая задача была выполнена», — подчеркнули в ведомстве.